Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall im Feierabendverkehr mit Verletzten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Nach einem Unfall am Donnerstag, 19.02.2026, mit zwei Verletzten, kam es auf dem Ostwestfalendamm, zwischen Südring und BAB, zu Behinderungen des Feierabendverkehrs.

Ein 23-Jähriger aus Espelkamp befuhr gegen 16:10 Uhr mit seinem Ford Transit den rechten Fahrstreifen des Ostwestfalendamms in Richtung BAB 33. Im Bereich des Übergangs zur BAB 33 beabsichtigte er, trotz durchgezogener Linie, nach rechts auf die baulich getrennte Fahrspur in Richtung der BAB 33 in Richtung Osnabrück zu wechseln. Dabei stieß das Fahrzeug gegen den Anprall-Dämpfer und schleuderte von dort auf die Fahrbahn zurück. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender 20-Jähriger aus Warburg konnte mit seinem Skoda Octavia dem Transit nicht mehr ausweichen. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Skoda nach links in die Mittelschutzplanke und kam dort zum Stehen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen, die durch Rettungskräfte versorgt wurden.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Auffahrt BAB 33 in Richtung Brilon bis 17:30 Uhr gesperrt. Der Verkehr konnte über die rechtsseitige Umgehung in Richtung BAB vorbeigeleitet werden.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 45000 Euro. Ein Abschleppunternehmen transportierte die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab. Die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten wurden durch die Feuerwehr abgestreut.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

