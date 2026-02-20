Polizei Bielefeld

POL-BI: Riskante Einbrecher-Flucht - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagabend, 19.02.2026, ertappte eine Bielefelderin Einbrecher in ihrer Wohnung. Die Täter gefährdeten bei ihrer Flucht eine Polizistin und begingen Unfallfluchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangte ein Einbrecher-Duo gegen 19:25 Uhr über den Garten auf ein Grundstück an der Furtwänglerstraße, nahe Steinweg und Promenade. Dort kletterten sie mutmaßlich mit einer Leiter auf einen Balkon und hebelten die Balkontür auf.

Noch während die Unbekannten Wertsachen stahlen, überraschte eine zurückkommende Bewohnerin das dunkel gekleidete und maskierte Duo. Die Einbrecher ergriffen die Flucht und fuhren mit einem Auto in eine zunächst unbekannte Richtung davon.

Bei ihrer Flucht gefährdeten die Einbrecher eine Polizistin und begingen zwei Verkehrsunfallfluchten.

Gegen 19:45 Uhr erblickten Polizisten im Zuge der Fahndung ein verdächtiges Fahrzeug am Remterweg, in Höhe Karl-Siebold-Weg. Als die Beamten für eine Kontrolle ausstiegen, flüchtete die Autofahrerin über den Bürgersteig. Dabei musste eine Polizistin zur Seite springen, um eine Kollision mit dem nahenden Auto zu vermeiden. Die Fahrerin flüchtete über den Quellenhofweg und die Bodelschwinghstraße.

Auf der Bodelschwinghstraße überholte das Fluchtauto den Nissan Pixo einer 66-jährigen Frau aus Lage so nah, dass es zu einer seitlichen Kollision kam. Wenig später nutzte das Fluchtauto die entgegenkommende Fahrspur während eines weiteren Überholmanövers. Dabei stieß der Wagen mit dem entgegenkommenden Renault Espace eines 18-jährigen Bielefelders, der noch versuchte auszuweichen, zusammen.

Bei dem Fluchtwagen soll es sich um ein dunkles Model, vermutlich der Marke Opel oder VW handeln. Ein Täter soll männlich, zwischen 170 bis 175 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Die weitere Person soll eine Frau sein. Sie wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, blonde lange Haare, dunkles Brillengestell.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten, zum beschriebenen Fluchtfahrzeug oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

