Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
POL-PIWFB: Spiegel abgefahren - Verursacher geflüchtet
Thaleischweiler-Fröschen (ots)
Am Montag, den 15.12.2025 zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr kam es in der Schwarzbachstraße in Thaleischweiler-Fröschen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren grauen AUDI Q2 in der Nähe der Arztpraxis am Straßenrand. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren den Spiegel der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 300EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Tel.: 0631-369-15499 oder piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. /piwfb
