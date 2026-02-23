PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser der Innenstadt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 22.02.2026, drangen Einbrecher in zwei Mehrfamilienhäuser am Obertorwall und an der Straße Gehrenberg ein und stahlen Wertgegenstände und Bargeld.

Zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein Täter womöglich unwissentlich in ein Mehrfamilienhaus am Oberntorwall, Höhe Friedenstraße, gelassen. Ohne Einbruchspuren an der Haustür zu hinterlassen begab er sich zu einer Wohnungstür, die zugezogen aber nicht abgeschlossen war.

Nachdem er sich Zutritt zu der Wohnung verschafft hatte, durchsuchte er mehrere Räume und Schränke. Mit Gold- und Silberschmuck sowie Bargeld verließ er das Gebäude unerkannt.

Auch an der Straße Gehrenberg, nahe der Steinstraße, gelangte ein Täter ungehindert in ein Mehrfamilienhaus. Zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr hebelte er eine Wohnungstür auf, betrat die Räumlichkeiten und nahm Schmuck an sich.

Die Polizei erinnert daran, nur Personen in das Haus eintreten zu lassen, deren Anliegen bekannt sind. Vergewissern Sie sich, wer vor der Tür steht und warum die Person eintreten möchte, bevor Sie den Türöffner betätigen!

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

