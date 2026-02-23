PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Nissan überholt Porsche - Unfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 30- Herford- Gohfeld- Löhne- Samstagnacht, 21.02.2026, erlitten zwei PKW-Insassen bei einem Unfall mit nicht angepasster Geschwindigkeit leichte Verletzungen.

Eine 44-Jährige aus Bissendorf befuhr gegen 23:25 Uhr mit ihrem Porsche Macan bei leichtem Niederschlag an der Anschlussstelle Gohfeld den kurvigen Zubringer zur BAB 30 in Richtung Osnabrück. Ein 29-Jähriger aus Bünde überholte mit seinem Nissan 370Z den Porsche und verlor anschließend, aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sportwagen kollidierte auf der BAB 30 mit der Mittelschutzplanke, schleuderte nach rechts und kam dort auf der Seitenschutzplanke zum Stehen. Der 29-Jährige sowie sein 25-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

Bei dem Unfall wurden zahlreiche Fahrzeugteile auf der Fahrbahn verteilt, über die die 44-jährige Porsche-Fahrerin, ein 21-Jähriger aus Kirchlengern mit seinem BMW X3, ein 20-Jähriger aus Preußisch Oldendorf mit seinem Audi A5, ein 26-jähriger Löhner mit seinem Cupra sowie ein 66-Jähriger aus Bad Laer mit seinem VW Golf fuhren. Dabei wurden an dem Audi der Kühlergrill und an dem VW Golf die Frontschürze beschädigt.

Rettungswagen brachten die Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Richtungsfahrbahn Osnabrück musste während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden Ein Abschleppunternehmen transportierte den nicht mehr fahrbereiten Nissan ab. Der Sachschaden wird auf circa 40000 Euro geschätzt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

