Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeug-Diebstähle in Brackwede

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Unbekannte Täter entwendeten am Freitag, 20.02.2026, diverse Werkzeuge und Zubehör aus unverschlossenen Handwerkerfahrzeugen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 08:00 Uhr und 09:45 Uhr stahl ein unbekannter Dieb aus einem Opel Vivaro an der Künnekenstraße mehrere Gegenstände. Das Fahrzeug stand im Bereich zwischen der Heubergerstraße und der Lannerstraße. Aus dem Innenraum stahl er einen Stemmhammer von Bosch, ein Akkuschrauber-Set von Makita und ein Apple iPad.

Zudem wurden STIHL-Werkzeuge aus einem Mercedes Sprinter an der Kalmanstraße, im Bereich zwischen der Raymondstraße und Kollostraße, gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 15:00 Uhr und 15:40 Uhr. Entwendet wurden ein Koffer mit sechs Akkus und einem Ladegerät, eine Heckenschere und eine Motorsäge.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu tatverdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Die Polizei erinnert: Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab, wenn Sie es zurücklassen. Dieben reicht ein kurzer unbeobachteter Moment, um Wertsachen und Werkzeuge zu entwenden. Mitunter nutzen Sie auch günstige Gelegenheiten, wenn das Fahrzeug beladen oder entladen wird.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell