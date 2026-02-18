Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall mit Trecker in Nienhagen - keine Verletzten

Nienhagen (ots)

Gestern Nachmittag ist es in Nienhagen zu einem Unfall mit einem Trecker gekommen. Ein 21-Jähriger war mit dem landwirtschaftlichen Gefährt gegen 15:40 Uhr auf der Dorfstraße unterwegs. In Höhe der Haltestelle "Klosterhof" musste er stark abbremsen. Durch das Gewicht des Anhängers (Güllefass) geriet der Trecke in Schräglage und fiel um. Verletzt wurde niemand. Durch den Unfall und die sich daran anschließenden Bergungsarbeiten war der Verkehr in dem Bereich zeitweise stark beeinträchtigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell