Polizei Bielefeld

POL-BI: Skateranlage verunreinigt - Umweltsünder gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Unbekannte verschütteten auf dem Kesselbrink vor Freitag, 16.01.2026, unerlaubt Dieselkraftstoff. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Stadt Bielefeld erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige. Dem Immobilienservice der Stadt war am 16.01.2026 mitgeteilt worden, dass die Skateranlage auf dem Kesselbrink verunreinigt worden war. Unbekannte Täter hatten offensichtlich zuvor Diesel auf der Anlage verschüttet. Aufgrund der dadurch entstandenen Rutschgefahr musste die Verunreinigung am Dienstag, 20.01.2026, durch die Feuerwehr fachgerecht beseitigt werden.

Die Polizei fragt: Wer hat vor dem 16.01.2026 Beobachtungen im Bereich der Skateranlage gemacht und kann Hinweise zu dem Verursacher geben?

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter 0521-545-0 zu melden.

