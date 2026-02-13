Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: reduzierte Geschwindigkeit nach Verkehrsunfall

A4 Höhe Rüdersdorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall heute Morgen ist die Geschwindigkeit auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. zwischen den Anschlussstellen Gera-Langenberg und Rüdersdorf auf 80 km/h reduziert.

Grund dafür ist ein Leitplankenschaden am linken Fahrbahnrand.

Gegen 4:00 Uhr heute Morgen fuhr der 34-jährige Fahrer eines VWs gegen die linke Leitplanke. Nach eigenen Angaben unterschätzte er die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeuges. Er wich nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden.

Die Richtungsfahrbahn Frankfurt a.M. war für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Der Gesamtsachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

