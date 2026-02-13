PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: reduzierte Geschwindigkeit nach Verkehrsunfall

API-TH: reduzierte Geschwindigkeit nach Verkehrsunfall
  • Bild-Infos
  • Download

A4 Höhe Rüdersdorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall heute Morgen ist die Geschwindigkeit auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. zwischen den Anschlussstellen Gera-Langenberg und Rüdersdorf auf 80 km/h reduziert.

Grund dafür ist ein Leitplankenschaden am linken Fahrbahnrand.

Gegen 4:00 Uhr heute Morgen fuhr der 34-jährige Fahrer eines VWs gegen die linke Leitplanke. Nach eigenen Angaben unterschätzte er die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeuges. Er wich nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden.

Die Richtungsfahrbahn Frankfurt a.M. war für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Der Gesamtsachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 13:13

    API-TH: Pkw überschlägt sich mehrfach - Fahrer schwer verletzt

    A4 Höhe Stadtroda (ots) - Gestern Vormittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen der Anschlussstelle Stadtroda und dem Hermsdorfer Kreuz. Der Fahrer eines BMWs geriet kurz vor dem Parkplatz Teufelstal aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen mehrfach. ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:53

    API-TH: Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Pannen-Lkw auf dem rechten FS

    A4 im Jagdbergtunnel bei Jena (ots) - Aktuell sind der rechte und mittlere Fahrstreifen der A4 im Jagdbergtunnel bei Jena in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. gesperrt. Grund dafür ist ein defekter Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Aufgrund der laufenden Bergungs- und Reparaturarbeiten wird die Sperrung voraussichtlich für eine Stunde aufrecht erhalten. Mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren