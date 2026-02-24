PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorraddiebstahl in Jöllenbeck

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Ein Bielefelder brachte am Montag, 23.03.2026, den Diebstahl seines Motorrads zur Anzeige.

Die weiße Yamaha MTN850-A mit schwarzer Schrift und Dortmunder Kennzeichen aus dem Baujahr 2017 stand auf einem Grundstück ain einer Stichstraße Am Pfarrholz. Laut Eigentümer ereignete sich der Diebstahl innerhalb der letzten zwei Wochen.

Hinweise zu dem Motorrad nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

  • 24.02.2026 – 10:15

    POL-BI: Vorsicht vor Job-Scamming

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld warnt erneut vor gefälschten Stellenangeboten in den sozialen Netzwerken, deren Ziel es ist, Sie um Ihr Geld zu bringen. Eine 28-jährige Bielefelderin hatte am Donnerstag, 15.01.2026, in einem kostenlosen sozialen Netzwerk Kontakt zu Personen aufgenommen, die dort Heimarbeit anboten. Für die Vermittlung der Heimarbeit und die benötigten Materialien musste sie zunächst 390 Euro auf ein ihr genanntes ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:08

    POL-BI: Kabel aus Ladesäulen gestohlen

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Baumheide - In der Nacht zu Samstag, 21.02.2026, durchtrennten Unbekannte Kabel aus Ladesäulen auf einem Supermarktparkplatz an der Straße Rabenhof und flüchteten mit ihrer Beute. Die Täter machten sich zwischen 21:00 Uhr am Samstag und 07:30 Uhr am Sonntag an den zwei Ladesäulen für E-Autos zu schaffen. Mit den gestohlenen Kabeln entkamen sie unerkannt vom Supermarktparkplatz ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 08:44

    POL-BI: Betonklötze bei Unfall auf der A 2 verteilt

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- BAB 2- Gütersloh- Montagnachmittag, 23.02.2026, kippten bei einem LKW-Unfall auf der A 2 Betonteile auf beide Fahrtrichtungen. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen. Ein 23-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger aus Lippstadt befuhr gegen 16:25 Uhr die A 2 in Richtung Dortmund. Zwischen dem Autobahnkreuz Bielefeld und der Anschlussstelle Gütersloh verlor er aufgrund ...

    mehr
