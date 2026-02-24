POL-BI: Motorraddiebstahl in Jöllenbeck
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Ein Bielefelder brachte am Montag, 23.03.2026, den Diebstahl seines Motorrads zur Anzeige.
Die weiße Yamaha MTN850-A mit schwarzer Schrift und Dortmunder Kennzeichen aus dem Baujahr 2017 stand auf einem Grundstück ain einer Stichstraße Am Pfarrholz. Laut Eigentümer ereignete sich der Diebstahl innerhalb der letzten zwei Wochen.
Hinweise zu dem Motorrad nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.
