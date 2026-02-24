Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht vor Job-Scamming

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet-

Die Polizei Bielefeld warnt erneut vor gefälschten Stellenangeboten in den sozialen Netzwerken, deren Ziel es ist, Sie um Ihr Geld zu bringen.

Eine 28-jährige Bielefelderin hatte am Donnerstag, 15.01.2026, in einem kostenlosen sozialen Netzwerk Kontakt zu Personen aufgenommen, die dort Heimarbeit anboten. Für die Vermittlung der Heimarbeit und die benötigten Materialien musste sie zunächst 390 Euro auf ein ihr genanntes Konto überweisen. Nachdem die Bielefelderin dies erfüllt hatte, sollte sie noch weitere Aufgaben erfüllen. Dazu gehörte zum Beispiel die Weitergabe ihrer Ausweisdaten.

Der Austausch fand mittlerweile über einen kostenlosen cloudbasierten Instant-Messenger statt. Der Bielefelderin wurde von den Kontaktpersonen immer wieder aufgetragen, den Schriftverkehr zeitnah zu löschen. Weiterhin wurde sie verpflichtet, verschiedene Apps auf ihrem Handy zu installieren.

Schließlich erhielt die Bielefelderin eine Überweisung von 20 Euro, die sie auf ein Krypto-Konto überweisen sollte. Zum Abschluss war noch eine Überweisung von 1000 Euro nötig und dann hätte sie vermeintlich alle Anforderungen erfüllt. Jedoch kamen der Bielefelderin Zweifel und sie erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Betrüger nutzen viele verschiedene Möglichkeiten, um ihre Opfer auszunehmen. Seien Sie vorsichtig und gehen Sie finanziell nicht in Vorleistung. Bleiben Sie wachsam und informieren sie auch Familie und Freunde.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell