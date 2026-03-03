PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter raubt Schuhe - Fotofahndung

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt I: Am 8. April 2024 (gegen 15 Uhr) entwendete ein Unbekannter in einem Schuhgeschäft am Hans-Böckler-Platz zwei Paar Schuhe und schubste dabei die Verkäuferin (49). Die Polizei sucht nun mit Fotos nach ihm.

Der Unbekannte fiel der Verkäuferin auf, als er offenbar an den Sicherungen der Schuhe manipulierte. Als die Frau ihn ansprach, schubste er sie gegen ein Regal und verletzte sie hierbei leicht. Anschließend rannte der Unbekannte mitsamt Beute in Richtung Schloßstraße. Mit Bildern der Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten:

https://polizei.nrw/fahndung/196393

Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder seinen Aufenthaltsort? Hinweise erbittet die Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

