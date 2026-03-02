Polizei Essen

POL-E: Essen: 30-Jähriger verstirbt nach Auseinandersetzung - Mordkommission eingerichtet

Essen (ots)

45277 E.-Überruhr-Hinsel: Am Sonntagmorgen (1. März) kam es am Nockwinkel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 30-jähriger Essener wurde bei der Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt und verstarb heute (2. März) im Krankenhaus. Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission eingerichtet. Gegen 5:00 Uhr kam es am Nockwinkel zu einem Streit zwischen zwei Gruppen, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte. Im Zuge dessen wurde ein 30-jähriger Essener mit deutscher Staatsagehörigkeit im Bereich des Kopfs lebensgefährlich verletzt. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen von der Örtlichkeit.

Der 30-Jährige wurde umgehend von Rettungskräften betreut und in ein Krankenhaus gebracht, indem er heute Morgen (2. März) verstarb. Kurz nach der Tat meldeten sich zwei Personen bei der Polizei und gaben an, bei der Auseinandersetzung anwesend gewesen zu sein. Die beiden Essener (28 /29) mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden vorläufig festgenommen. Der 28-Jährige wurde inzwischen entlassen. Die Staatsanwaltschaft Essen stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft bei dem zuständigen Amtsgericht gegen den 29-Jährigen wegen Totschlags. Der Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und der Mann einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission ein-gerichtet und Zeugen der Tat. Sollten Sie sachdienliche Angaben machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinwei-se.essen@polizei.nrw.de. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell