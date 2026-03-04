Polizei Hagen

POL-HA: Kind wird von Fahrrad gestoßen und leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Alleestraße erlitt ein 11-jähriges Kind leichte Verletzungen, nachdem es von einem bislang unbekannten Fußgänger am Dienstagabend (03.03.2026) von seinem Fahrrad gestoßen wurde. Der Junge fuhr um circa 18.45 Uhr auf dem Gehweg, als ein Jugendlicher hinter ihm herlief. Dabei trat der Unbekannte gegen den Jungen, der infolgedessen gegen die Hauswand stieß und dadurch leichte Verletzungen erlitt. Der Jugendliche, der etwa 15 bis 16 Jahre alt war, ein südländisches Erscheinungsbild hat und schwarz bekleidet war, entfernte sich anschließend. Die Eltern des Jungen verständigten die Polizei. Vor Ort nahmen die Beamten den Vorfall als Unfallflucht mit Personenschaden auf. Hinweise zu dem Jugendlichen bitte telefonisch an die Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066 melden. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell