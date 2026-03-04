POL-HA: Streit zwischen zwei Autofahrern führt zu Sachbeschädigung
Hagen-Mitte (ots)
Am Hauptbahnhof entwickelte sich am späten Dienstagabend (03.03.2026) ein Streit zwischen einem 46-jährigen Taxifahrer und dem 27-jährigen Fahrer eines Transportdienstleisters. Gegen 23 Uhr hielten sich die beiden an den vorgelagerten Parkplätzen auf. Der 46-Jährige sprach den 27-Jährigen an und forderte ihn auf, sich zu entfernen, da er dem Taxifahrer Kunden streitig machen würde.
Der Fahrer kam der Aufforderung nicht nach, weshalb der 46-Jährige laut Zeugenangaben gegen den Toyota Corolla des Transportdienstleisters trat. Daraufhin verständigte der 27-Jährige die Polizei. Bei der Befragung des Taxifahrers durch die eingesetzten Beamten stritt er die Tat ab. Dennoch erhielt er eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. (rst)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell