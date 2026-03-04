PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen zwei Autofahrern führt zu Sachbeschädigung

Hagen-Mitte (ots)

Am Hauptbahnhof entwickelte sich am späten Dienstagabend (03.03.2026) ein Streit zwischen einem 46-jährigen Taxifahrer und dem 27-jährigen Fahrer eines Transportdienstleisters. Gegen 23 Uhr hielten sich die beiden an den vorgelagerten Parkplätzen auf. Der 46-Jährige sprach den 27-Jährigen an und forderte ihn auf, sich zu entfernen, da er dem Taxifahrer Kunden streitig machen würde.

Der Fahrer kam der Aufforderung nicht nach, weshalb der 46-Jährige laut Zeugenangaben gegen den Toyota Corolla des Transportdienstleisters trat. Daraufhin verständigte der 27-Jährige die Polizei. Bei der Befragung des Taxifahrers durch die eingesetzten Beamten stritt er die Tat ab. Dennoch erhielt er eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 09:15

    POL-HA: Unversteuerte E-Zigaretten bei Verkehrskontrolle sichergestellt

    Hagen-Mitte (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle im Bereich des Hagener Hauptbahnhofs stellten Polizisten in der Nacht auf Mittwoch (04.03.2026) mehrere unversteuerte E-Zigaretten sicher. Gegen 00.45 Uhr geriet das Auto eines 24-jährigen Mannes wegen eines defekten Abblendlichtes in den Fokus der Beamten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurden die ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:00

    POL-HA: Handy am Ohr, Ampel ignoriert und abgelaufenes Pflichtversicherungskennzeichen

    Hagen-Vorhalle (ots) - Während ein 18-Jähriger am Dienstag (03.03.) kurz vor Mitternacht mit einem E-Scooter die Weststraße in Fahrtrichtung Ophauser Straße befuhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung auf den Hagener aufmerksam. Der Mann nutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon und ignorierte vor den Augen der Beamten eine rote Ampel. Die Polizisten stoppten den ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 08:15

    POL-HA: Kind wird von Fahrrad gestoßen und leicht verletzt

    Hagen-Altenhagen (ots) - In der Alleestraße erlitt ein 11-jähriges Kind leichte Verletzungen, nachdem es von einem bislang unbekannten Fußgänger am Dienstagabend (03.03.2026) von seinem Fahrrad gestoßen wurde. Der Junge fuhr um circa 18.45 Uhr auf dem Gehweg, als ein Jugendlicher hinter ihm herlief. Dabei trat der Unbekannte gegen den Jungen, der infolgedessen gegen die Hauswand stieß und dadurch leichte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren