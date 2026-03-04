Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen zwei Autofahrern führt zu Sachbeschädigung

Hagen-Mitte (ots)

Am Hauptbahnhof entwickelte sich am späten Dienstagabend (03.03.2026) ein Streit zwischen einem 46-jährigen Taxifahrer und dem 27-jährigen Fahrer eines Transportdienstleisters. Gegen 23 Uhr hielten sich die beiden an den vorgelagerten Parkplätzen auf. Der 46-Jährige sprach den 27-Jährigen an und forderte ihn auf, sich zu entfernen, da er dem Taxifahrer Kunden streitig machen würde.

Der Fahrer kam der Aufforderung nicht nach, weshalb der 46-Jährige laut Zeugenangaben gegen den Toyota Corolla des Transportdienstleisters trat. Daraufhin verständigte der 27-Jährige die Polizei. Bei der Befragung des Taxifahrers durch die eingesetzten Beamten stritt er die Tat ab. Dennoch erhielt er eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell