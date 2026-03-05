Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Kiste mit Sektflaschen vor Fachgeschäft entwendet

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwoch (04.03.) verständigte ein Hagener die Polizei und berichtete, dass ihm eine Weinkiste mit Sektflaschen entwendet worden sei. Der Mann habe sich gegen 16.40 Uhr vor einem Fachgeschäft in der Brinkstraße befunden, um eine Lieferung in das Geschäft zu bringen. Auf der Laderampe standen nach Angabe des 62-Jährigen drei Kisten, als ein Auto bei ihm hielt. Vier Personen hätten das Gespräch mit ihm gesucht und Fragen zu den Waren des Fachgeschäftes gestellt, um ihn abzulenken. Nachdem sich die Männer zügig entfernt hatten, bemerkte der Hagener, dass eine der Weinkisten fehlte.

Er konnte drei Personen wie folgt beschreiben:

1. Person: Ca. 175 cm groß, etwa 40 Jahre alt, dick, schwarze Haare, Vollbart.

2. Person: 30 bis 35 Jahre alt, Ca. 175 cm groß, schlank. Der Mann trug ein weißes T-Shirt.

3. Person: 30 bis 35 Jahre alt, Ca. 180 cm groß, Dreitagebart. Der Mann trug dunkle Kleidung.

Zivile Beamte der Hagener Polizei konnten während der Fahndung ein verdächtiges Fahrzeug mit drei Männern kontrollieren. Die Weinkiste befand sich nicht in dem Auto. Ob die Männer mit der Tat in Verbindung stehen, ist Bestandteil der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 02331 - 986 2066 bei der Hagener Polizei zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell