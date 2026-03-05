PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei in Altenhagen mit einem Schwerverletzten

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwochabend (04.03.2026) kam es auf einem Parkplatz in der Adolfstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 50-jährigen Mann und einer Gruppe Heranwachsender. Die Feuerwehr und Polizei wurden gegen 20:10 Uhr von einem Zeugen darüber informiert, dass eine Person verletzt auf dem Boden liege und nicht mehr ansprechbar sei. Laut Zeugenaussagen wurde der Verletzte zuvor von einem etwa 20-jährigen Tatverdächtigen verbal angegangen und zu Boden geschlagen. Der Angreifer hatte sich aus einer Gruppe von etwa zehn Gleichaltrigen herausgelöst. Der 50-Jährige wurde bei dem Angriff schwer am Kopf verletzt. Der Tatverdächtige wurde als circa 20 Jahre alt und etwa 170 cm groß beschrieben. Er war mit einer schwarzen Jacke bekleidet und hatte laut Zeugen "rote Punkte" im Gesicht. Er und seine männlichen sowie weiblichen Begleiter waren mit E-Scootern unterwegs und flüchteten in Richtung der Friedensstraße. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331-986-2066. (sie)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 09:00

    POL-HA: Zeugen gesucht: Kiste mit Sektflaschen vor Fachgeschäft entwendet

    Hagen-Altenhagen (ots) - Am Mittwoch (04.03.) verständigte ein Hagener die Polizei und berichtete, dass ihm eine Weinkiste mit Sektflaschen entwendet worden sei. Der Mann habe sich gegen 16.40 Uhr vor einem Fachgeschäft in der Brinkstraße befunden, um eine Lieferung in das Geschäft zu bringen. Auf der Laderampe standen nach Angabe des 62-Jährigen drei Kisten, als ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 08:18

    POL-HA: 45-Jähriger verursacht Alleinunfall mit über 2 Promille

    Hagen-Boele (ots) - Am Mittwochabend (04.03.2026) stürzte ein 45-jähriger Mann um circa 18.45 Uhr mit seinem Fahrrad an der Hagener Straße zu Boden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Polizeibeamte nahmen den Unfall auf Höhe der Hausnummer 38 auf und stellten dabei fest, dass der Mann stark nach Alkohol roch und lallte. Der 45-Jährige gab an, zuvor Alkohol getrunken zu haben. Zudem erklärte er, dass er das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren