Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei in Altenhagen mit einem Schwerverletzten

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwochabend (04.03.2026) kam es auf einem Parkplatz in der Adolfstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 50-jährigen Mann und einer Gruppe Heranwachsender. Die Feuerwehr und Polizei wurden gegen 20:10 Uhr von einem Zeugen darüber informiert, dass eine Person verletzt auf dem Boden liege und nicht mehr ansprechbar sei. Laut Zeugenaussagen wurde der Verletzte zuvor von einem etwa 20-jährigen Tatverdächtigen verbal angegangen und zu Boden geschlagen. Der Angreifer hatte sich aus einer Gruppe von etwa zehn Gleichaltrigen herausgelöst. Der 50-Jährige wurde bei dem Angriff schwer am Kopf verletzt. Der Tatverdächtige wurde als circa 20 Jahre alt und etwa 170 cm groß beschrieben. Er war mit einer schwarzen Jacke bekleidet und hatte laut Zeugen "rote Punkte" im Gesicht. Er und seine männlichen sowie weiblichen Begleiter waren mit E-Scootern unterwegs und flüchteten in Richtung der Friedensstraße. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331-986-2066. (sie)

