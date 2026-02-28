Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung PI Diepholz vom 28.02.2026 Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

Lemförde - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Am Freitag, 27.02.2026, wurde gegen 08 Uhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer eines VW aus Stemwede in Lemförde in der Hauptstraße kontrolliert. Hierbei fiel auf, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Führerschein, mit dem er sich auswies, um eine Totalfälschung handelt. Trotz einer Untersagung der Weiterfahrt setzte er seine Fahrt fort und wurde nur kurze Zeit später erneut kontrolliert. Es wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

Twistringen - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 27.02.2026, gegen 16:55 Uhr, befuhren zwei Fahrzeuge die Bremer Straße in Twistringen in nördliche Fahrtrichtung. Aufgrund eines verkehrsbedingten Rückstaus musste ein vorausfahrender Fahrzeugführer, 58 Jahre, aus Twistringen bremsen. Der dahinter befindliche Fahrzeugführer, 35 Jahre, aus Twistringen bemerkte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der 58-jährige Twistringer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell