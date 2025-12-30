PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Bingen (ots)

Beim Befahren des Gewerbeparks "Am Scharlachberg" wurde eine Streife der Polizei Bingen auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam der einen auffälligen Schlenker vollzog. In der nachfolgenden Verkehrskontrolle des 35-jährigen Fahrers ergaben sich deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Der Fahrer räumte auf Vorhalt schließlich den morgendlichen Konsum von Cannabis ein. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Als polizeilich bekannter Wiederholungstäter droht ihm im vorliegenden Fall die Verdopplung des Bußgelds.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 13:23

    POL-PIBIN: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

    Bingen (ots) - Am 29.12.25 gegen 12:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen an der L400 bei Gensingen den 34-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum. Auf Vorhalt räumte der Fahrer ein, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Im nachfolgenden Drogenschnelltest trat zudem auch der Konsum von Amfetamin zu Tage. Dem Fahrer wurde ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 13:40

    POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben?

    Niederheimbach (ots) - Am Morgen des 27.12.2025 geht bei der PI Bingen gegen 09:25 Uhr die Meldung einer Verkehrsunfallflucht in der Ortschaft Niederheimbach ein. Bei der Inaugenscheinnahme der Unfallörtlichkeit und des Schadensbilds vor Ort zeigt sich, dass der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem PKW die B9 aus Bacharach in Fahrtrichtung Niederheimbach ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 02:49

    POL-PIBIN: Wenig besinnliche Vorweihnachtsnacht

    Bingen (ots) - In der Nacht vom 23.12.25 auf den 24.12.25 musste die Polizei Bingen gleich zwei Personen in das polizeiliche Gewahrsam nehmen. Erster Anlass hierzu war gegen 23:20 Uhr eine gemeldete randalierende Person in Münster-Sarmsheim. Vor Ort stellte sich heraus, dass der eingenässte und eingekotete 41-jährige Randalierer alkoholbedingt und wegen Verweigerung weiterer Alkoholika ausrastete, sodass sich dessen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren