Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Wenig besinnliche Vorweihnachtsnacht

Bingen (ots)

In der Nacht vom 23.12.25 auf den 24.12.25 musste die Polizei Bingen gleich zwei Personen in das polizeiliche Gewahrsam nehmen.

Erster Anlass hierzu war gegen 23:20 Uhr eine gemeldete randalierende Person in Münster-Sarmsheim. Vor Ort stellte sich heraus, dass der eingenässte und eingekotete 41-jährige Randalierer alkoholbedingt und wegen Verweigerung weiterer Alkoholika ausrastete, sodass sich dessen Mutter nicht mehr anders zu helfen wusste, als die Polizei zu verständigen. Aufgrund der starken Alkoholisierung und damit einhergehender Uneinsichtigkeit des Verantwortlichen musste dieser zur Ausnüchterung dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden.

Gegen 23:35 Uhr folgte eine erste Meldung einer verwirrten Person in Gensingen, die sich in einem Nachbarhof verirrte, dort zweimal an der Tür klingelte und herumschrie. Die eingesetzte Streife konnte den 34-jährigen Verantwortlichen antreffen und beruhigen, sodass er zunächst in seiner Wohnung verbleiben konnte. Etwa eine Stunde später erfolgte dann die Meldung, dass der 34-jährige erneut auf der Straße herumschreie und ein Messer bei sich habe. Die Einsatzkräfte trafen abermals auf den Verantwortlichen, welcher aufgrund der Meldung zunächst durchsucht werden sollte, sich hiergegen jedoch vehement wehrte und dann ein längliches Metallthermometer von der Wand ergriff, sodass es schlussendlich zum Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (Taser) kam. Ein Messer konnte bei der anschließend möglichen Durchsuchung nicht aufgefunden werden. Aufgrund des deutlich sprunghaften Verhaltens und der offenkundigen Uneinsichtigkeit musste auch der 34-jährige dem Verhinderungsgewahrsam zugeführt werden. Überdies wurde gegen den 34-jährigen ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

