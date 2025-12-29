PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Am 29.12.25 gegen 12:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen an der L400 bei Gensingen den 34-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum. Auf Vorhalt räumte der Fahrer ein, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Im nachfolgenden Drogenschnelltest trat zudem auch der Konsum von Amfetamin zu Tage. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt. Neben der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss wird sich der Fahrer auch strafrechtlich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 13:40

    POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben?

    Niederheimbach (ots) - Am Morgen des 27.12.2025 geht bei der PI Bingen gegen 09:25 Uhr die Meldung einer Verkehrsunfallflucht in der Ortschaft Niederheimbach ein. Bei der Inaugenscheinnahme der Unfallörtlichkeit und des Schadensbilds vor Ort zeigt sich, dass der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem PKW die B9 aus Bacharach in Fahrtrichtung Niederheimbach ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 02:49

    POL-PIBIN: Wenig besinnliche Vorweihnachtsnacht

    Bingen (ots) - In der Nacht vom 23.12.25 auf den 24.12.25 musste die Polizei Bingen gleich zwei Personen in das polizeiliche Gewahrsam nehmen. Erster Anlass hierzu war gegen 23:20 Uhr eine gemeldete randalierende Person in Münster-Sarmsheim. Vor Ort stellte sich heraus, dass der eingenässte und eingekotete 41-jährige Randalierer alkoholbedingt und wegen Verweigerung weiterer Alkoholika ausrastete, sodass sich dessen ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 00:00

    POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss

    Bingen (ots) - Am 23.12.25 gegen 21:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Willy-Brandt-Allee bei Bingen-Sponsheim einen 28-jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Bei dem im Landkreis Alzey-Worms wohnhaften Fahrer ergaben sich eindeutige Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittekonsum, was dieser jedoch vehement abstritt. Der Drogenschnelltest bestätigte dann jedoch die Verdachtsmomente und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren