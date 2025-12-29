Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Am 29.12.25 gegen 12:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen an der L400 bei Gensingen den 34-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum. Auf Vorhalt räumte der Fahrer ein, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Im nachfolgenden Drogenschnelltest trat zudem auch der Konsum von Amfetamin zu Tage. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt. Neben der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss wird sich der Fahrer auch strafrechtlich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell