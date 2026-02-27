Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Polizei sucht Zeugen nach sexueller Nötigung ---

Diepholz (ots)

Am Samstagabend, 21.02.26, kam es auf dem rückwärtigen Parkplatz des REWE Marktes in der Steller Straße zu einer sexuellen Nötigung.

In der Zeit von 21:20 -21:45 Uhr wurde eine Frau beim Spazierengehen mit ihrem Hund von zwei Personen bedrängt, sexuell belästigt und verletzt. Die beiden unbekannten Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Der Haupttäter war ca. 165 cm groß und ca. 25 Jahre alt. Er hatte schwarzes kurzes Haar und dunkle Augen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, schwarzem Shirt und einer schwarzen Jeans. Er wurde begleitet von einem ca. 160 cm groß Mann mit kräftiger Statur. Dieser war bekleidet mit grüner Mütze und grauer Jacke. Die zweite Person befand sich zum Zeitpunkt der Tat etwas abseits.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Samstagabend Personen im Bereich des rückwärtigen REWE Marktes gesehen haben und Hinweise geben können, sich unter Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell