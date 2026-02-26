Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, E-Scooter Fahrerin angefahren und geflüchtet - Weyhe, Gas und Bremse verwechselt ---

Diepholz (ots)

Diepholz - 13-Jährige angefahren und geflüchtet

An der Kreuzung Eschfeldstraße / Auf dem Esch hat am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr eine unbekannte Fahrerin mit ihrem Pkw eine 13-jährige E-Scooter Fahrerin angefahren und verletzt. Die unbekannte Fahrerin entschuldigte sich und fuhr dann davon, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Die 13-Jährige war bei der Kollision mit dem Pkw gestürzt und hatte sich dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalles bzw. die unbekannte Pkw-Fahrerin, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Weyhe - Gas und Bremse verwechselt

An der Kreuzung Hauptstraße / Lahauser Straße wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16.10 Uhr eine 64-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Die 64-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Lahauser Straße in Richtung Hauptstraße. Als sie verkehrsbedingt (rote Ampel) anhalten musste, fuhr der nachfolgende 78-jährige Fahrer mit seinem Pkw auf. Der Fahrer hatte, nach eigenen Angaben, Gas und Bremse verwechselt. Der Rettungsdienst versorgte die leicht verletzte 64-Jährige. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen ca. 20000 Euro.

