Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Verkehrsunfall zwischen Transporter und Lkw ---

Diepholz (ots)

Ein 59-jähriger Führer eines Transporters befuhr am 24.02.2026, um 11:30 Uhr die B6 in Richtung Bremen. In Höhe der Einmündung zur Sudweyher Landstraße missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen das Rotlicht der Ampel. In der Folge kollidierte er mit dem einbiegenden Lkw eines 55-jährigen Fahrzeugführers. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Der Fahrer des Transporters wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 40000 Euro. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell