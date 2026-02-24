Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Pkw kollidiert mit Baum

Fahrerin schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

In der Nacht kollidierte in Leeste, Hauptstraße (L 335), ein Pkw frontal mit einem Baum. Die Fahrerin wurde schwer verletzt.

Gegen 03.00 Uhr befuhr die 32-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Hauptstraße von Leeste in Richtung Kirchweyhe. In einer Rechtskurve geriet sie, auf regennasser Fahrbahn, nach links von der Straße ab. Der Pkw kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen und anschließend frontal mit einem Baum.

Die 32-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt, Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Der Rettungsdienst versorgte die Fahrerin zunächst, um sie anschließend in ein Krankenhaus zu bringen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Die Hauptstraße musste für die umfangreiche Unfallaufnahme für mehrere Stunden teilweise voll gesperrt werden.

