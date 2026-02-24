PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Pkw kollidiert mit Baum
Fahrerin schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

In der Nacht kollidierte in Leeste, Hauptstraße (L 335), ein Pkw frontal mit einem Baum. Die Fahrerin wurde schwer verletzt.

Gegen 03.00 Uhr befuhr die 32-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Hauptstraße von Leeste in Richtung Kirchweyhe. In einer Rechtskurve geriet sie, auf regennasser Fahrbahn, nach links von der Straße ab. Der Pkw kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen und anschließend frontal mit einem Baum.

Die 32-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt, Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Der Rettungsdienst versorgte die Fahrerin zunächst, um sie anschließend in ein Krankenhaus zu bringen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Die Hauptstraße musste für die umfangreiche Unfallaufnahme für mehrere Stunden teilweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 10:48

    POL-DH: --- Twistringen, Brand eines Pkw ---

    Diepholz (ots) - Twistringen - Brand eines Pkw Am Sonntagmittag, gegen 11:20 Uhr geriet der Pkw eines 21-jährigen Mannes mutmaßlich wegen eines Kurzschlusses in Brand. Das Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Tankstellengelände im Ortsgebiet Twistringen, Lindenstraße. Der Fahrzeugbesitzer konnte den Brand im Bereich der Fahrerseite eigenständig mittels eines Feuerlöschers bekämpfen, sodass sich dieser ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 12:21

    POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 22.02.2026

    Diepholz (ots) - Wagenfeld - Einbruchdiebstahl in Lagerhalle Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen kam es in Wagenfeld zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Es wurde sich gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle verschafft. Es wurden Arbeitsgeräte sowie eine Tankfüllung entwendet. Twistringen - Einbruchdiebstahl in Spielhalle In den frühen Morgenstunden des 22.02.2026 ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 12:14

    POL-DH: --- Stuhr-Brinkum - Einbruch in Juweliergeschäft ---

    Diepholz (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag mit einem Pkw in ein Juweliergeschäft gefahren und haben diversen Schmuck entwendet. Gegen 03.30 Uhr verschafften sich drei noch unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Juweliergeschäft in der Syker Straße im Ortskern Brinkum. Die Täter fuhren mit einem schwarzen Saab gezielt rückwärts in die Eingangstür des Geschäfts. Das Fahrzeug kam im Laden zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren