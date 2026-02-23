POL-DH: --- Twistringen, Brand eines Pkw

Diepholz (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag mit einem Pkw in ein Juweliergeschäft gefahren und haben diversen Schmuck entwendet. Gegen 03.30 Uhr verschafften sich drei noch unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Juweliergeschäft in der Syker Straße im Ortskern Brinkum. Die Täter fuhren mit einem schwarzen Saab gezielt rückwärts in die Eingangstür des Geschäfts. Das Fahrzeug kam im Laden zum ...

