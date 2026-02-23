PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Brand eines Pkw ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Brand eines Pkw

Am Sonntagmittag, gegen 11:20 Uhr geriet der Pkw eines 21-jährigen Mannes mutmaßlich wegen eines Kurzschlusses in Brand. Das Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Tankstellengelände im Ortsgebiet Twistringen, Lindenstraße. Der Fahrzeugbesitzer konnte den Brand im Bereich der Fahrerseite eigenständig mittels eines Feuerlöschers bekämpfen, sodass sich dieser nicht weiter ausbreiten konnte. Durch die Feuerwehr wurden abschließende Löschmaßnahmen durchgeführt. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 12:21

    POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 22.02.2026

    Diepholz (ots) - Wagenfeld - Einbruchdiebstahl in Lagerhalle Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen kam es in Wagenfeld zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Es wurde sich gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle verschafft. Es wurden Arbeitsgeräte sowie eine Tankfüllung entwendet. Twistringen - Einbruchdiebstahl in Spielhalle In den frühen Morgenstunden des 22.02.2026 ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 12:14

    POL-DH: --- Stuhr-Brinkum - Einbruch in Juweliergeschäft ---

    Diepholz (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag mit einem Pkw in ein Juweliergeschäft gefahren und haben diversen Schmuck entwendet. Gegen 03.30 Uhr verschafften sich drei noch unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Juweliergeschäft in der Syker Straße im Ortskern Brinkum. Die Täter fuhren mit einem schwarzen Saab gezielt rückwärts in die Eingangstür des Geschäfts. Das Fahrzeug kam im Laden zum ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:13

    POL-DH: --- Sulingen, Räuberischer Diebstahl aus Supermarkt - Ströhen (Wagenfeld), Dieseldiebstahl aus Radlader - Stuhr, Verkehrsunfälle mit Verletzten ---

    Diepholz (ots) - Sulingen - Räuberischer Diebstahl aus Supermarkt In Sulingen, Hindenburgstraße, verstaute ein 37-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag, den 19.02.2026, Waren in seinem Rucksack und passierte den Kassenbereich des Supermarkts, ohne diese zu bezahlen. Als Mitarbeiter des Marktes ihn ansprachen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren