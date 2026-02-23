POL-DH: --- Twistringen, Brand eines Pkw ---
Diepholz (ots)
Twistringen - Brand eines Pkw
Am Sonntagmittag, gegen 11:20 Uhr geriet der Pkw eines 21-jährigen Mannes mutmaßlich wegen eines Kurzschlusses in Brand. Das Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Tankstellengelände im Ortsgebiet Twistringen, Lindenstraße. Der Fahrzeugbesitzer konnte den Brand im Bereich der Fahrerseite eigenständig mittels eines Feuerlöschers bekämpfen, sodass sich dieser nicht weiter ausbreiten konnte. Durch die Feuerwehr wurden abschließende Löschmaßnahmen durchgeführt. Personen wurden nicht verletzt.
