Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 22.02.2026

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Einbruchdiebstahl in Lagerhalle Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen kam es in Wagenfeld zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Es wurde sich gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle verschafft. Es wurden Arbeitsgeräte sowie eine Tankfüllung entwendet.

Twistringen - Einbruchdiebstahl in Spielhalle In den frühen Morgenstunden des 22.02.2026 dringt ein bislang unbekannter, maskierter Täter gegen 04:20 Uhr mittels grober Gewalt durch die Haupteingangstür in eine Spielhalle in der Bremer Straße in Twistringen ein. Anschließend bricht er gewaltsam mehrere Spielautomaten auf und entwendet Münzgeld. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Personen die Zeugen der Tat sind oder auffällige Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben könnten, kontaktieren bitte die Polizei in Syke (04242/9690).

