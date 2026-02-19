Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwarme, Wohnungseinbrüche - Sulingen, Betrug durch falschen Bankmitarbeiter - Scholen, Dieseldiebstahl aus Lkw - Eydelstedt, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad ---

Diepholz (ots)

Schwarme - Wohnungseinbrüche

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum vom Dienstag, 17.02.2026, 11:00 Uhr bis Mittwoch, 18.02.2026, 18:03 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Eichenstraße in Schwarme. Nachdem die Wohnräume durchwühlt wurden, flüchtete der Täter unerkannt.

Bei einem weiteren Wohnungseinbruch in der Eichenstraße in Schwarme brach ein bislang unbekannter Täter am Tage des 18.02.2026, zwischen 06:25 Uhr und 18:25 Uhr in ein Wohnhaus ein und entwendete persönliche Gegenstände der Hausbewohner. Der Täter flüchtete unerkannt vom Tatort.

Die Polizei Syke, Tel.-Nr. 04242 9690, sucht nach Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können.

Sulingen - Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Ein bislang unbekannter Täter gab sich am vergangenen Mittwoch, den 18.02.2026 gegenüber des 85-jährigen Geschädigten als Bankmitarbeiter aus und behauptete, dass es zu verdächtigen Kontoabbuchungen gekommen sei. Im weiteren Verlauf bewegte der Täter ihn durch Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu, Bargeld an seiner Anschrift in Sulingen, Heideweg, zu übergeben.

Die Polizei Diepholz bittet unter der Tel.-Nr. 05441 9710 um Hinweise von Zeugen, die den unbekannten Täter oder verdächtige Fahrzeuge gegen 16:00 Uhr in Tatortnähe wahrgenommen haben.

Scholen - Dieseldiebstahl aus Lkw

In Scholen, Anstedt, entwendete ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum vom Donnerstag, 15.01.2026 17:00 Uhr bis Mittwoch, 18.02.2026, 12:30 Uhr ca. 400 Liter Dieselkraftstoff aus einem Lkw und flüchtete unerkannt vom Tatort.

Die Polizei Sulingen bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 04271 9490.

Eydelstedt - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad, Radfahrerin leicht verletzt

Eine 46-jährige Führerin eines Pkw übersah am 18.02.2026, um 06:50 Uhr, in Eydelstedt, Gothel, eine von links kommende, vorfahrtberechtigte 61-jährige Radfahrerin, die ihren Fahrtweg kreuzte. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge, wodurch die Radfahrerin zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell