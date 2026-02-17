Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Graffiti Verursacher ermittelt ---

Diepholz (ots)

Die Polizei hat drei Heranwachsende als Verursacher von rund 30 Graffiti in Diepholz und Umgebung ermittelt.

Im Laufe der letzten zwei Jahre (2024 und 2025) wurden in der Stadt Diepholz und der weiteren Umgebung (Barnstorf und Hüde) insgesamt rund 30 Graffiti Schmierereien angezeigt. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen geriet eine Gruppe Heranwachsender in den Blick der Polizei. Nach Durchsuchungen der Wohnungen und Vernehmungen konnten jetzt nahezu alle 30 Taten aufgeklärt werden.

Gegen die drei Heranwachsenden wurden Strafverfahren eingeleitet und der Staatsanwaltschaft zur weiteren Bearbeitung übergeben.

