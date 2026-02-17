Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Auffahrunfall mit drei Pkw und zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Auf der Bassumer Landstraße wurden bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr zwei Fahrerinnen leicht verletzt. Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin erkannte auf der Fahrt Richtung Bassum den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 39-jährigen Fahrerin zu spät. Sie fuhr auf und schob den Pkw auf den davor haltenden Pkw einer 31-jährigen Fahrerin. Die beiden 31- und 39-jährigen Fahrerinnen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell