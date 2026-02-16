Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Porsche-Fahrer mit 119 km/h bei erlaubten 30 km/h - Kirchweyhe, Wiederholter Angriff auf Polizeibeamte durch 43-Jährige - Martfeld, Versuchter Einbruch in Wohnung ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Porsche-Fahrer mit 119 km/h bei erlaubten 30 km/h

Am 14.02.2026 führten Beamte der Polizei Diepholz erneut zielgerichtet Geschwindigkeitsmessungen in der Schlesier Straße durch. Dabei wurde der Fahrer eines Porsche gleich zweimal mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Zunächst wurde der Fahrzeugführer bei erlaubten 30 km/h mit über 100 km/h gemessen, konnte jedoch nicht angehalten werden. Kurze Zeit danach passierte der Fahrzeugführer nochmal die Messstelle und wurde dabei mit 119 km/h gemessen. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Fahrverbot sowie eine empfindliche Geldbuße. Zwei weitere Fahrzeugführer wurden mit 84 km/h und 64 km/h ebenfalls im Fahrverbotsbereich gemessen.

Kirchweyhe - Wiederholter Angriff auf Polizeibeamte durch 43-Jährige aus Weyhe

Die Polizeiinspektion Diepholz berichtete am 14.02.2026 über eine renitente Frau, die zunächst in ihrer Wohnung randalierte und wenig später die eingesetzten Polizeibeamten angriff. Die selbe 43-jährige Frau trat nun erneut am Abend des 15.02.2025 aggressiv an ihrer Anschrift in Weyhe, Alte Hauptstraße, in Erscheinung. Sie sprach Beleidigungen aus, spuckte einer Polizeibeamtin ins Gesicht, leistete Widerstand und trat in Richtung eines Polizeibeamten. Die renitente Frau wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dort griff sie die Beamten ein weiteres Mal an. Sie erwartet nun mehrere Strafverfahren.

Martfeld - Versuchter Einbruch in Wohnung

Eine bislang unbekannte Person versuchte am 15.02.2026, gegen 21:20 Uhr in Martfeld, Holzmaase, in ein Wohnhaus einzubrechen. Der Hund des Hausbewohners bemerkte die Person und schlug diese durch Bellen in die Flucht. Der Täter soll mit einem weißen Kleintransporter geflüchtet sein. Die Polizei Syke bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 04242 9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell