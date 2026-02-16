PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Porsche-Fahrer mit 119 km/h bei erlaubten 30 km/h - Kirchweyhe, Wiederholter Angriff auf Polizeibeamte durch 43-Jährige - Martfeld, Versuchter Einbruch in Wohnung ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Porsche-Fahrer mit 119 km/h bei erlaubten 30 km/h

Am 14.02.2026 führten Beamte der Polizei Diepholz erneut zielgerichtet Geschwindigkeitsmessungen in der Schlesier Straße durch. Dabei wurde der Fahrer eines Porsche gleich zweimal mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Zunächst wurde der Fahrzeugführer bei erlaubten 30 km/h mit über 100 km/h gemessen, konnte jedoch nicht angehalten werden. Kurze Zeit danach passierte der Fahrzeugführer nochmal die Messstelle und wurde dabei mit 119 km/h gemessen. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Fahrverbot sowie eine empfindliche Geldbuße. Zwei weitere Fahrzeugführer wurden mit 84 km/h und 64 km/h ebenfalls im Fahrverbotsbereich gemessen.

Kirchweyhe - Wiederholter Angriff auf Polizeibeamte durch 43-Jährige aus Weyhe

Die Polizeiinspektion Diepholz berichtete am 14.02.2026 über eine renitente Frau, die zunächst in ihrer Wohnung randalierte und wenig später die eingesetzten Polizeibeamten angriff. Die selbe 43-jährige Frau trat nun erneut am Abend des 15.02.2025 aggressiv an ihrer Anschrift in Weyhe, Alte Hauptstraße, in Erscheinung. Sie sprach Beleidigungen aus, spuckte einer Polizeibeamtin ins Gesicht, leistete Widerstand und trat in Richtung eines Polizeibeamten. Die renitente Frau wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dort griff sie die Beamten ein weiteres Mal an. Sie erwartet nun mehrere Strafverfahren.

Martfeld - Versuchter Einbruch in Wohnung

Eine bislang unbekannte Person versuchte am 15.02.2026, gegen 21:20 Uhr in Martfeld, Holzmaase, in ein Wohnhaus einzubrechen. Der Hund des Hausbewohners bemerkte die Person und schlug diese durch Bellen in die Flucht. Der Täter soll mit einem weißen Kleintransporter geflüchtet sein. Die Polizei Syke bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 04242 9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 12:40

    POL-DH: Pressemitteilung der Polizei Diepholz

    Diepholz (ots) - Barnstorf, Verkehrsunfallflucht Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag, den 14.02.2026, gegen 09:00 Uhr, mit seinem PKW einen Baum in der Hauffstraße, Höhe Hausnummer 1 in Barnstorf beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort in Fahrtrichtung Lessingstraße. Bei dem Fahrzeug soll es sich laut Zeugenangaben um einen silbernen Audi Combi handeln. Er hinterließ ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 14:07

    POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 14.02.2026

    Diepholz (ots) - Weyhe - Diebstahl aus einem Pkw Bereits in der Nacht vom 11.02.2026 auf den 12.02.2026 wurde ein Auto der Marke BMW aufgebrochen. Das Fahrzeug stand in Weyhe-Dreye, in der Straße Auf dem Damm, unter einem Carport geparkt und wurde gewaltsam geöffnet. Aus dem Wagen wurde ein Großteil der Innenteile, wie z.B. das Lenkrad, der Monitor oder der ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 14:05

    POL-DH: --- Stuhr - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bankfiliale ---

    Diepholz (ots) - Am Freitagmittag waren mehrere Täter durch einen Lichtschacht in den Keller einer Volksbank Filiale an der Blockener Straße eingebrochen. In dem Keller wurden insgesamt 14 Kunden Schließfächer aufgebrochen. Zu der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Bank hat eine Hotline eingerichtet, unter der sich Kunden informieren können. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren