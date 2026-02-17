Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld - Ampel touchiert und geflüchtet

Im Graben gelandet ---

Diepholz (ots)

Am Montag zwischen 00 Uhr und 09 Uhr hat ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung Hauptstraße / Sparkassenweg einen Masten der Lichtzeichenanlage touchiert und erheblich beschädigt. Der Verursacher, vermutlich ein Lkw, fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Lichtzeichenanlage entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wagenfeld, Tel. 05444 / 980100, entgegen.

In der Burlager Straße ist am Montagmorgen gegen 06.10 Uhr ein 57-jähriger Fahrer mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und auf dem Dach im Graben gelandet. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der 57-Jährige befuhr die Burlager Straße in Richtung Düversbrucher Straße. Als er aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet, lenkte er gegen und kam dadurch nach rechts von der Straße ab. Der Rettungsdienst brachte den leicht Verletzten in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell