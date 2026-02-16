Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizei setzt Ermittlungsgruppe "EG Gitter" nach Einbruch in Bank in Stuhr ein ---

Diepholz (ots)

Am Freitagmittag sind mehrere Täter durch einen Lichtschacht in den Keller einer Volksbank Filiale an der Blockener Straße eingebrochen. In dem Keller wurden insgesamt 14 Kunden Schließfächer aufgebrochen (wir berichteten).

Die Polizei hat heute zur weiteren Bearbeitung des Sachverhaltes eine Ermittlungsgruppe eingesetzt. Ab jetzt laufen alle Fäden bei der 11-köpfigen Ermittlungsgruppe "EG Gitter" zusammen. Da die Ermittlungen noch ganz am Anfang stehen, wird in alle Richtungen ermittelt und mögliche Tatzusammenhänge mit anderen Fällen geprüft. Zu der Beute können bzw. werden keine Angaben gemacht.

In den letzten zwei Tagen sind bislang nur wenige Hinweise bei der Polizei eingegangen. Aus diesem Grund sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen. Wer hat zwischen 13 Uhr und 14 Uhr, oder auch schon vorher, auf und in der Nähe des Parkplatzes an der Blockener Straße Personen in Overalls beobachtet? Wer kann Angaben zu dem dunklen vermutlich VW-Golf machen? Anwohner werden gebeten, Überwachungskameras zu überprüfen, ob dort Personen zu sehen sind. Alle Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell