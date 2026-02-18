Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Affinghausen - Fahrer schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 202 wurde am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt.

Der 66-jährige Fahrer war auf der Sulinger Straße (L 202) auf der Fahrt von Schwaförden in Richtung Affinghausen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit dem Fahrzeug nach links von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Der schwer verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 18000 Euro.

