Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Radmuttern gelöst ---

Diepholz (ots)

Unbekannte haben an einem Pkw VW-Golf einer 70-jährigen Frau aus Bruchhausen-Vilsen Radmuttern gelöst.

Die Frau bemerkte am Dienstag auf der Fahrt von Bruchhausen-Vilsen nach Bassum ungewöhnliche Bewegungen beim Lenken. Beim näheren Nachschauen wurden dann die fünf gelösten Radmuttern am linken Vorderrad entdeckt.

Die Hintergründe der gelösten Radmuttern sind noch völlig offen. Ein Werkstatt Aufenthalt scheint, nach ersten Erkenntnissen, nicht die Ursache zu sein.

