POL-DH: --- Sulingen, Räuberischer Diebstahl aus Supermarkt - Ströhen (Wagenfeld), Dieseldiebstahl aus Radlader - Stuhr, Verkehrsunfälle mit Verletzten

Sulingen - Räuberischer Diebstahl aus Supermarkt

In Sulingen, Hindenburgstraße, verstaute ein 37-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag, den 19.02.2026, Waren in seinem Rucksack und passierte den Kassenbereich des Supermarkts, ohne diese zu bezahlen. Als Mitarbeiter des Marktes ihn ansprachen und festhielten, riss er sich los und flüchtete. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss daran von einem weiteren Mitarbeiter verfolgt und konnte wenig später durch Beamte der Polizei Sulingen im Nahbereich angetroffen werden. Bei einer Durchsuchung konnten die entwendeten Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Ströhen (Wagenfeld) - Dieseldiebstahl aus Radlader

Im Zeitraum vom Donnerstag, 29.01.2026, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 19.02.2026, 08:10 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ca. 100 Liter Diesel aus einem Radlader, der auf einer Baustelle in Ströhen, Mindener Weg, abgestellt stand.

Die Polizei Diepholz bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 05441 9710.

Stuhr - Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

In Stuhr, Feiner Weg, übersah ein 23-jähriger Fahrzeugführer, dass die vor ihm fahrende 47-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt bremste und fuhr dieser auf. Beide Beteiligten wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Das Fahrzeug des 23-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Stuhr - Alleinbeteiligte Pedelec-Fahrerin verletzt sich beim Sturz schwer

Eine 77-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr am 19.02.2026, gegen 13:35 Uhr den Gehweg der Varreler Landstraße in Fahrtrichtung Stuhr-Moordeich und beabsichtigte, zu bremsen. Hierbei stürzte sie alleinbeteiligt und verletzte sich durch den Sturz schwer.

