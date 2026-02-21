Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr-Brinkum - Einbruch in Juweliergeschäft ---

Diepholz (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag mit einem Pkw in ein Juweliergeschäft gefahren und haben diversen Schmuck entwendet.

Gegen 03.30 Uhr verschafften sich drei noch unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Juweliergeschäft in der Syker Straße im Ortskern Brinkum. Die Täter fuhren mit einem schwarzen Saab gezielt rückwärts in die Eingangstür des Geschäfts. Das Fahrzeug kam im Laden zum Stillstand, war aber nicht mehr fahrbereit. Die Täter schlugen die Schaufenster im Innenraum ein und entwendeten eine noch unbekannte Anzahl an Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung.

Das Tatfahrzeug hat die Polizei beschlagnahmt. Ein Abschleppdienst hat das Fahrzeug aus dem Geschäft geborgen und abgeschleppt. Die angebrachten Kennzeichen waren vor dem Einbruch entwendet worden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 9710, zu melden. Wer kann Hinweise zu den Tätern, deren Fluchtweg und ggf. einem Fluchtfahrzeug geben?

