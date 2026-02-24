Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Polizei setzt Ermittlungsgruppe "EG Saab" nach Einbruch in Juweliergeschäft ein ---

Diepholz (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 21.02.2026 sind drei Täter gegen 03:30 Uhr rückwärts mit einem Pkw des Herstellers Saab in das Innere eines Juweliergeschäfts in Stuhr, Syker Straße eingebrochen. Im Geschäft schlugen sie zielgerichtet die Vitrinen und Schaufenster ein und flüchteten mit dem Diebesgut zu Fuß vom Tatort in Richtung Meyerstraße. Das Tatfahrzeug verblieb am Tatort zurück (wir berichteten).

Die Polizeiinspektion Diepholz hat heute zur weiteren Bearbeitung des Sachverhaltes eine Ermittlungsgruppe eingesetzt. Die fünfköpfige Ermittlungsgruppe "EG Saab" wird ab jetzt für die Tataufklärung zuständig sein. Da die Ermittlungen noch ganz am Anfang stehen, wird in alle Richtungen ermittelt und mögliche Tatzusammenhänge mit anderen Fällen geprüft. Zu der Beute können bzw. werden keine Angaben gemacht.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen der Tat. Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zum Tatablauf und zu den Tätern machen? Wem liegen Informationen zu dem schwarzen Saab, Modell Aero, aus dem Jahr 2002 vor? Anwohner, insbesondere diejenigen der Meyerstraße, werden gebeten, Überwachungskameras zu überprüfen, ob dort Personen zu sehen sind. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell