Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Kupferkabel gestohlen - Stuhr, Spendenbox aus Moschee entwendet - Syke, Betrug durch falsche Bankmitarbeiterin - Stuhr und Bruchhausen-Vilsen, Verkehrsunfälle ---

Diepholz (ots)

Weyhe-Leeste - Kupferkabel aus Rohbau gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 19.02.2026, 16:00 Uhr bis 23.02.2026, 07:00 Uhr bereits verlegte Kupferkabel aus insgesamt drei Rohbauten, die sich in der Schulstraße in Weyhe-Leeste befinden.

Die Polizei Weyhe bittet unter der Tel.-Nr. 0421 80660 um Zeugenhinweise.

Stuhr - Spendenbox aus Moschee entwendet

Zwei bislang unbekannte Täter, darunter ein Mann und eine Frau, entwendeten am 23.02.2026, zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr eine Spendenbox aus einer Moschee in Stuhr, Marie-Curie-Straße. Anschließend flüchteten sie mit einem nicht näher bekannten Pkw in unbekannte Richtung.

Die Polizei Weyhe bittet auch in diesem Fall unter der Tel.-Nr. 0421 80660 um Zeugenhinweise.

Syke - Betrug durch falsche Bankmitarbeiterin

Am vergangenen Montag wurde ein 74-jähriger Syker telefonisch durch eine falsche Bankmitarbeiterin kontaktiert. Diese täuschte vor, dass es Probleme mit dem Online-Banking gebe und überredete den 74-Jährigen, Sicherheitsabfragen zu bestätigen. Im Anschluss daran stellte der Syker zwei widerrechtliche Abbuchungen auf seinem Konto fest.

Wertvolle Präventionstipps der Polizei zu diesem Thema erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Stuhr - Verkehrsunfall unter Einfluss von berauschenden Mitteln und ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstandshandlung bei der Unfallaufnahme

Auf der B51 in Stuhr, in Höhe der Abfahrt zur B6, fuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer am 23.02.2026, gegen 15:00 Uhr einem vor ihm fahrenden, 51-jährigen Autofahrer hinten auf. Kurz danach verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass es zum Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen kam. In der Berme kam er dann zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 32-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mittel stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wurde im Weiteren mehrfach von der Polizei aufgefordert, sich auszuweisen. Er weigerte sich und hielt sich am Lenkrad fest, weshalb die Polizeibeamten die polizeilichen Maßnahmen zwangsweise durchsetzen mussten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 16000 Euro. Den 32-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Sattelzugmaschine

Ein 83-jähriger Autofahrer befuhr am 23.02.2026, gegen 10:30 Uhr die Lange Straße in Bruchhausen-Vilsen und bog im Kreuzungsbereich in Richtung der Straße Zu den Weiden ab. Hierbei übersah er die entgegenkommende Sattelzugmaschine eines 54-jährigen Fahrzeugführers. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beifahrerin des 83-Jährigen verletzte sich bei der Kollision leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 27000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell