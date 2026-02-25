Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Lkw fast 50% überladen - Syke, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Fast 50% Überladung (Foto)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, mit Schwerpunkt auf den Schwerlastverkehr, hat die Polizei auf der B 214 in Groß Lessen am Dienstagvormittag gegen 11.00 Uhr einen mit Holz beladenen Lkw kontrolliert. Da der Lkw augenscheinlich zu schwer erschien, wurde er gewogen. Anstelle der erlaubten 40.000 kg wog der Lkw satte 58.600 kg. Das bedeutet eine Überladung von 18.600 kg (46,5%). Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste einen Teil des Holzes umladen. Sowohl dem Fahrer als auch der Firma drohen jetzt Strafen von mehreren Hundert Euro.

Syke - Vorfahrt missachtet

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Bassumer Landstraße / An der Weide waren insgesamt drei Pkw beteiligt und zwei Fahrer wurden leicht verletzt. Eine 64-jährge Fahrerin wollte gegen 16.00 Uhr mit ihrem Pkw die Kreuzung, aus der Straße An der Weide kommend, überqueren. Sie übersah dabei den Pkw eines 72-jährigen Fahrers, der die Bassumer Landstraße befuhr. Durch die Kollision wurde ein Pkw gegen einen an der Kreuzung wartenden Pkw geschleudert. Die beiden Fahrer bzw. Fahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 15000 Euro.

