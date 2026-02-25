Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Zigarettenautomat gesprengt

Festnahme ---

Diepholz (ots)

Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Eschfeldstraße in der Nacht zum Mittwoch hat die Polizei einen 35-jährigen Mann festgenommen.

Zeugen hatten den 35-Jährigen dabei beobachtet, wie er gegen 23.30 Uhr einen an einem Haus in der Eschfeldstraße angebrachten Zigarettenautomaten sprengte. Anschließend verstaute er Schachteln und Kleingeld in einem Rucksack und flüchtete. Die Zeugen riefen die Polizei und gaben Hinweise auf den Aufenthaltsort des 35-Jährigen. Die Polizei konnte den 35-Jährigen, nach kurzer Fahndung, im Nahbereich des gesprengten Zigarettenautomaten antreffen und festnehmen. In seinem Rucksack befanden sich die zuvor entwendeten Schachteln Zigaretten. Der Festgenommene wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

