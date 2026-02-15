PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen entwendet

Suhl (ots)

Im Ziegenbergweg wurden von zwei geparkten Pkw, einem Hildburghäuser Fiat und einem Suhler VW, die jeweiligen hinteren Kennzeichen entwendet. Die Tatzeit wird von Samstag, 15.30 Uhr bis Sonntag, 18.15 Uhr angegeben. Hinweise werden unter Angabe des Aktenzeichens 0039363/2026 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

