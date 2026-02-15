LPI-SHL: Kennzeichen entwendet

Barchfeld (ots) - Zu einer größeren Vermisstensuche kam es in den Abendstunden des 14.02.2026 um den Bereich Barchfeld. Die Polizei Bad Salzungen wurde gegen 18:45 Uhr darüber informiert, dass eine 41jährige autistische männliche Person aus Barchfeld vermisst wird. Durch Familienangehörige wurde im Vorfeld bereits nach dem Mann gesucht. Mehrere Streifenwagen der Polizei suchten zunächst im Umfeld des Vermissten. In der Folge kam auch ein Fährtenhund sowie der ...

mehr