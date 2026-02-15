LPI-SHL: Kellereinbruch
Suhl (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in einem Wohnblock in der Ringbergstraße durch unbekannte Täter drei Kellerabteile aufgebrochen. Was entwendet wurde, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise werden unter Angabe des Aktenzeichens 0039082/2026 erbeten.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell