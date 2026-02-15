LPI-SHL: Werkzeugdiebstahl vom Baustellenfahrzeug
Schmalkalden (ots)
Zwischen Mittwoch und Freitag entwendeten unbekannte Täter aus einem in Schmalkalden abgestellten Firmenfahrzeug mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von 3.000 EUR.
