LPI-SHL: Werkzeugdiebstahl vom Baustellenfahrzeug

Meiningen (ots) - Am Freitagnachmittag begab sich ein Päarchen in einen Meininger Supermarkt. Aufmerksame Mitarbeiter beobachteten allerdings, dass die beiden weit mehr eingepackt hatten als die eine Sprite-Dose, die sie zur Bezahlung auf das Kassenband legten. Während der polizeilichen Durchsuchung der Personen und ihrer mitgeführten Taschen wurden weiteren entwendete Lebensmittel im Gesamtwert von etwa 35 EUR aufgefunden und zurückgegeben. Beide Personen haben im ...

