Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

Am 13.02.2026 gegen 09:40 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer die Ortsverbindung von Weitersroda kommend in Richtung Bürden. Ca. 500m nach Ortsausgang Weitersroda kam dem Geschädigten eine weibliche Fahrzeugführerin in einem weißen Kleinwagen (Vw Polo / Fox) in einer Kurve mittig auf der Fahrbahn entgegen. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, wich der Geschädigte nach rechts aus und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Geschädigte mit einem Verkehrszeichen und kam in einer Wiese zum Stehen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand erheblicher Sachschaden (ca. 15.000 Euro). Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt widerrechtlich in Richtung Weitersroda fort.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

