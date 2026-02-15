LPI-SHL: Diebstahl aus Kellerverschlag
Meiningen (ots)
Wie erst am Freitagabend bekannt wurde drangen unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Art und Weise in den letzten 3 Wochen in ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in Meiningen ein und entwendeten zwei pinkfarbene Koffer, mehrere Paare Schuhe sowie einen Standventilator. Der Beuteschaden wird auf etwa 1.000 EUR geschätzt.
