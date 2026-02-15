PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Kellerverschlag

Meiningen (ots)

Wie erst am Freitagabend bekannt wurde drangen unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Art und Weise in den letzten 3 Wochen in ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in Meiningen ein und entwendeten zwei pinkfarbene Koffer, mehrere Paare Schuhe sowie einen Standventilator. Der Beuteschaden wird auf etwa 1.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 06:30

    LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

    Suhl (ots) - Am 13.02.2026 gegen 09:40 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer die Ortsverbindung von Weitersroda kommend in Richtung Bürden. Ca. 500m nach Ortsausgang Weitersroda kam dem Geschädigten eine weibliche Fahrzeugführerin in einem weißen Kleinwagen (Vw Polo / Fox) in einer Kurve mittig auf der Fahrbahn entgegen. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, wich der Geschädigte nach rechts aus und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 13:38

    LPI-SHL: Giftköder

    Meiningen/Oepfershausen (ots) - Die Polizei Meiningen ermittelt derzeit wegen mehrerer Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Unbekannte legten in den vergangenen Tagen an unterschiedlichen Orten, aber vor allem an hochfrequentierten "Gassistrecken" in Meiningen und Oepfershausen Giftköder aus. In zwei Fällen kamen bereits Tiere zu Schaden. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 13:04

    LPI-SHL: Mehrere Gebäude evakuiert

    Meiningen (ots) - Eine Zeugin rief Donnerstagnachmittag die Polizei und teilte mit, dass sie augenscheinlich eine Handgranate nahe des Schloßplatzes in Meiningen festgestellt hatte. Sie selbst bemerkte das Objekt bereits einen Tag zuvor. Die Polizisten sperrten sofort nach der Meldung den Bereich weiträumig ab und evakuierten die umliegenden Gebäude (Museum, Stadtverwaltung, Kindergarten und ein Café). Spezialisten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren