LPI-SHL: Diebstahl aus Kellerverschlag

Suhl (ots) - Am 13.02.2026 gegen 09:40 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer die Ortsverbindung von Weitersroda kommend in Richtung Bürden. Ca. 500m nach Ortsausgang Weitersroda kam dem Geschädigten eine weibliche Fahrzeugführerin in einem weißen Kleinwagen (Vw Polo / Fox) in einer Kurve mittig auf der Fahrbahn entgegen. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, wich der Geschädigte nach rechts aus und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der ...

mehr