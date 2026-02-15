PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisstensuche

Barchfeld (ots)

Zu einer größeren Vermisstensuche kam es in den Abendstunden des 14.02.2026 um den Bereich Barchfeld. Die Polizei Bad Salzungen wurde gegen 18:45 Uhr darüber informiert, dass eine 41jährige autistische männliche Person aus Barchfeld vermisst wird. Durch Familienangehörige wurde im Vorfeld bereits nach dem Mann gesucht. Mehrere Streifenwagen der Polizei suchten zunächst im Umfeld des Vermissten. In der Folge kam auch ein Fährtenhund sowie der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Gegen 22:45 Uhr teilte dann ein aufmerksamer Bürger eine verwirrte Person mit, welche von Brotterode in Richtung Kleinscmalkalden lief. Bei der Person handelte es sich um den Vermissten. Er konnte wohlbehalten aufgegriffen und die Suchmaßnahmen konnten beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

