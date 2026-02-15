LPI-SHL: Einbruch in Wanderhütte
Suhl (ots)
In der Zeit von Mittwoch bis Samstag, 10.00 Uhr, wurde versucht, in eine Wanderhütte am Suhler Döllberg einzubrechen. Es entstand erheblicher Sachschaden, allerdings konnte durch die unbekannten Täter nichts entwendet werden. Hinweise werden unter Angabe des Aktenzeichens 0039159/2026 erbeten.
