POL-HA: Versuchter Trickdiebstahl: Unbekannte wollen einer Seniorin vermeintlich Schmuck verkaufen

Hagen-Altenhagen (ots)

Unbekannte versuchten einer 84-jährigen Frau am Donnerstag (05.03.2026) Schmuck aus einem Auto zu verkaufen. Die Fußgängerin befand sich um etwa 14 Uhr auf dem Gehweg an der Kreuzung Friedensstraße / Hufelandstraße, als ein blaues Auto mit Hagener Städtekennung neben ihr anhielt. Die Beifahrerin sprach die Frau an und forderte sie auf, zum Auto zu kommen. Als die 84-Jährige die Frau ignorierte, stieg die unbekannte Frau aus dem Auto aus und fragte die Seniorin, ob sie Schmuck kaufen möchte. Als sie dies verneinte, tastete die Frau die Handgelenke und den Hals der 84-Jährigen ab. Anschließend begab sich die Frau wieder in das Auto, wo ein Mann am Steuer saß, und entfernte sich. Eine Uhr, die die Seniorin zu diesem Zeitpunkt trug, entwendete die Unbekannte nicht.

Die Seniorin beschreibt die Frau als 25 bis 30 Jahre alt, sie hatte zudem ein südländisches Erscheinungsbild. Aufgrund der Vorgehensweise kann es sich bei der Handlung um einen versuchten Trickdiebstahl gehandelt haben. Hinweise zu der verdächtigen Frau oder ähnlichen Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066 jederzeit entgegen. (rst)

