Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Motorradunfall auf der Prioreier Straße - 27-Jährige wird schwer verletzt mit Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen

Hagen-Priorei (ots)

Am Donnerstag (05.03.2026) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Priorei. Eine 27-Jährige fuhr auf ihrer Honda gegen 17:20 Uhr gemeinsam mit anderen Motorradfahrern die Prioreier Straße in Fahrtrichtung Hagen entlang. Die Zufahrt ist dort für Krafträder von 15 bis 22 Uhr gesperrt. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte die Frau und prallte auf den Asphalt, während ihr Fahrzeug sich überschlug. Sie musste wenig später schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Kräfte der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises und der Polizei Hagen sperrten die Straße für die Zeit der Maßnahmen durch ein spezielles Unfallaufnahmeteam aus Wuppertal. Die Beamten beschlagnahmten das Motorrad und ließen es abschleppen. Die Polizisten legten eine vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell